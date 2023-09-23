Çine'de Minikler Masalların Işığında Eğlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlar kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ederken, çocuklar için düzenlenen programda miniler unutulmaz bir gün yaşadı.

Kuvayi Milliye Parkı'nın harika doğasında düzenlenen açık hava etkinlikleri ile her yaştan Çineli vatandaşa eğlence dolu günler yaşıyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan Masalların Işığında isimli müzikli gösteride Çine'nin minikleri aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirdi. Etkinlikte Hikaye Anlatıcısı Drama Lideri Naciye Erkul İnanç, interaktif masal anlatımı, bilmece ve müzikli oyunlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çineli minikler, müzik ve dans eşliğinde doyasıya eğlendi. Gösteriye katılan aileler; tiyatro, sinema, konser gibi her türlü kültür ve sanat etkinliğini kendilerine sunan yetkililere teşekkür etti. - AYDIN