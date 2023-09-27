Çine Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında Drama Kursu Açıldı

Çine Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında açılan drama kursunda eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları skeçlerle seyirci karşısına çıkacak.

Çine Belediyesi yaz etkinliklerinden drama kursunda eğitimini tamamlayan öğrenciler, birbirinden eğlenceli 7 skeçlik tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Dedikoducu Şevket, Güzellik Yarışması, Gelin Kaynana, Anne Kız Karne, Evlilik Yıldönümü, Tiki Baba, Nüfus Dairesi isimli tiyatro oyunları, Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde 29 Eylül Cuma günü saat 20.30'da sahnelenecek.

BAŞKAN DİNÇER'DEN DAVET

Çine'nin adını her alanda duyurmak için aralıksız çalıştıklarını belirten Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, vatandaşları ücretsiz tiyatro oyunlarına davet ederek, "Çine Belediyesi olarak açtığımız kurslarla geleceğin futbolcularını, tiyatrocularını, sporcu ve sanatçılarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Yaz etkinliklerimiz kapsamında açtığımız kurslardan drama kursuna katılan öğrencilerimiz, hazırladıkları tiyatro oyunuyla yeteneklerini sergileyecek. Tüm Çineli hemşehrimizi oyunları izlemeye davet ediyorum" dedi.