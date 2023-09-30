Çine Belediyesi Drama Kursu Yıl Sonu Gösterisi

Çine Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında açılan Drama Kursu, öğrencilerin sergiledikleri yıl sonu gösterisiyle sona erdi. Geleceğin tiyatrocuları seyircilerden tam not aldı.

İlçeye yaptığı önemli yatırımlarla modern bir kent inşa eden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dinçer'in öncülüğünde gerçekleştirilen Çine Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında açılan Drama Kursu, yıl sonu gösterisiyle sona erdi. Drama Kursu'nda eğitimini tamamlayan öğrenciler, birbirinden eğlenceli 7 skeçlik tiyatro oyunu sahneledi. Geleceğin tiyatrocu adayları, Dedikoducu Şevket, Güzellik Yarışması, Gelin Kaynana, Anne Kız Karne, Evlilik Yıl Dönümü, Tiki Baba, Nüfus Dairesi isimli skeçlerde sergiledikleri performansla seyircilerden tam not aldı.

Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Çine Belediye Başkanvekili Mehmet Utku Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin ile birlikte izledi.

Kurs Eğitmeni Ömer Öner, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olarak destek veren Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e teşekkür ederek, ilerleyen günlerde ilçede geniş kapsamlı bir tiyatro festivalinin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

BAŞKAN DİNÇER'DEN ANLAMLI HEDİYE

Gösteri sonunda genç yeteneklerle bir araya gelen Çine Belediye Başkanvekili Mehmet Utku Şahin, kursiyer öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in hediyesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okulların müfredatına konulmasını istediği 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' isimli kitabını hediye etti.