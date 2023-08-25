Çine Belediyesi Cumhuriyet Konserleri Devam Ediyor
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Çine Belediyesi, düzenlediği "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri" ile vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor. İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür konseri Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlamak için başlattığı Cumhuriyet Konserleri, İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür konseri ile devam etti. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilerek Çine'nin yaz akşamlarını renklendiren konserlerin bu haftaki adresi ise Cumhuriyet Parkı oldu. Parkı dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçılar İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür'ün türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti.
Konserde vatandaşlarla bir araya gelen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, şunları söyledi:
"ONLAR CEZAEVİ YAPSINLAR, BİZ PARK YAPACAĞIZ"
"Onlar eleştirsinler, biz konser vermeye de park yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Onlar cezaevi yapsınlar, biz park yapacağız. Teşekkür ediyoruz hepinize."
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