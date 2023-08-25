Çine Belediyesi Cumhuriyet Konserleri Devam Ediyor

Çine Belediyesi, düzenlediği "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri" ile vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor. İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür konseri Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

Çine Belediyesi, düzenlediği " Cumhuriyet 'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri" ile vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutlamak için başlattığı Cumhuriyet Konserleri, İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür konseri ile devam etti. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilerek Çine'nin yaz akşamlarını renklendiren konserlerin bu haftaki adresi ise Cumhuriyet Parkı oldu. Parkı dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçılar İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür'ün türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde vatandaşlarla bir araya gelen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet Parkı'mızdaki ilk konserimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi muhtarımızla ve sanatçılarımızla beraber sizlerin huzurundayız, hepiniz hoş geldiniz. Değerli sanatçılarımızı geçen yıl da Kuvayi Milliye Parkı'nda konuk etmiştik ama siz vatandaşlarımız bu yıl sanatçılarımızın konserini yeniden talep ettiniz bizlerden. Sanatçılarımızı davet ettik ve bizleri kırmayıp geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Kuvayi Milliye Parkı'mızdaki konserimiz çok güzeldi, parkımız zaten sizlerle güzel. Bu sene de Cumhuriyet Parkı'mızı yaptık. Eski çocukluğumuzun parkı. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Bir süre atıl durumda kalmıştı. Arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle çalışanlarımızla hep birlikte el ele verdik bu parkı tekrar işlevsel vaziyete getirdik. Düğünlerinizde, sosyal etkinliklerinizde bu parka sizleri bekliyoruz. Parkımız sizlerle böyle kalabalık olunca güzel." "ONLAR CEZAEVİ YAPSINLAR, BİZ PARK YAPACAĞIZ"

Park yaptıkları ve konser düzenledikleri için eleştirildiklerini belirten Başkan Dinçer, şöyle devam etti:

"Onlar eleştirsinler, biz konser vermeye de park yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Onlar cezaevi yapsınlar, biz park yapacağız. Teşekkür ediyoruz hepinize." MUHTAR VAN, POŞU HEDİYE ETTİ