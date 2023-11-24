Çine Belediyesi, Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseriyle anıldı

Çine Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseriyle andı. Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede vatandaşlar türkülere hep birlikte eşlik etti.

Çine Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseriyle andı. Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği gecede vatandaşlar türkülere hep birlikte eşlik etti.

Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çinelilerle buluştu. Konuklar, duygusal dakikaların yaşandığı konsere bayraklar ve alkışlarla eşlik etti.

Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e teşekkür etti.

Konsere, Çine Belediye Başkanvekili Mehmet Kıvrak, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ahmet Zühtü Soydar, CHP Çine İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar, CHP Çine Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Konser sonunda Çine Belediye Başkanvekili Mehmet Kıvrak, Şef Özcan Yılmaz ve korosuna verdiği anlamlı konser için teşekkür etti.