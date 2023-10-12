Çine Belediyesi 1. Alabanda Tiyatro Festivali Başlıyor

Çine Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği 1. Alabanda Tiyatro Festivali, 18 Ekim'de başlayacak. Festival, sanat yönetmenleri ve tiyatro gruplarının katılımıyla gerçekleşecek ve Ege Tiyatrolar Birliği'nin 12. buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Çine Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği 1. Alabanda Tiyatro Festivali başlıyor. 64 ilden sanat yönetmenleri ve farklı tiyatro gruplarının katılacağı festival, 18 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Vatandaşların tiyatroya doyacağı festival, Ege Tiyatrolar Birliği'nin 12'nci buluşmasına da ev sahipliği yapacak.

Çine Belediyesi'nin bu yıl ilkini gerçekleştireceği Alabanda Tiyatro Festivali, 18-22 Ekim günleri arasında düzenlenecek. Tiyatronun kalbinin atacağı Çine'deki 1. Alabanda Tiyatro Festivali'ne; ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları Erhan Yazıcıoğlu, Cihat Tamer ve Zihni Göktay konuk olacak.

Adını ilçenin tarihi mirası Alabanda Antik Kenti'nden alan festival, Çine Kültür Derneği, Ege Tiyatrolar Birliği ve Tiyatro Ofisi'nin destekleriyle gerçekleşecek. 1. Alabanda Tiyatro Festivali korteji ise 18 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nden başlayarak, Çine Belediyesi Hizmet Binası önünde son bulacak. Saat 18.00'de açılış etkinlikleriyle devam edecek festivalin ilk günü Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun saat 20.00'de sahneleyeceği "Papaz Kaçtı" oyunuyla sona erecek. Oyun öncesi Çineli tiyatrocular Şükran Güngör, Yalçın Dinçer, Mehmet Güney adına emek ödülleri de verilecek.

ÜNLÜ OYUNCULAR, HAYRANLARIYLA KALABAK KAFE'DE BULUŞACAK

19 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde Asem Sanat Tiyatrosu'nun "Kahramanlar Kumpanyası" oyunuyla başlayacak festivalin ikinci gününde saat 16.00'da sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Zihni Göktay ve Cihat Tamer, Kalabak Kafe'de Metin Güler moderatörlüğünde düzenlenecek "Sanata Adanmış Yıllar" isimli söyleşide hayranlarıyla buluşacak. Festivalde ikinci gün heyecanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun saat 20.00'de Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?" tiyatro oyunuyla sona erecek.

FESTİVAL HEYECANI TİYATRO OYUNLARIYLA DEVAM EDECEK

Festivalin üçüncü günü olan 20 Ekim cuma günü saat 14.00'te Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "İnteraktif Oyun Zamanı" isimli çocuk oyunu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Saat 16.00'ta Bankalar Sokağı'nda "Sustu Marsias" sokak tiyatrosuyla devam edecek festivalin üçüncü gününü saat 20.00'de İzmir Diş Hekimleri Odası Tiyatrosu'nun Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği "Kuvayi Milliye Destanı" isimli oyunla son bulacak.

FESTİVALİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ CUMHURİYET PARKI'NDA BAŞLAYACAK

Çineli vatandaşların birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğleneceği 1. Alabanda Tiyatro Festivali'nin dördüncü günü Cumhuriyet Parkı'nda saat 13.00'te Mavi Çocuk Tiyatrosu'nun organizasyonunda "Savaş Tercan Çocuk Show" gösterisiyle devam edecek. Alabanda Antik Tiyatrosu'nda saat 16.00'da "Murat Çidamlı'nın önderliğinde "Eşitlik ve Tiyatroda Koro" isimli tiyatro kursu verilecek. Festivalin son tiyatro oyunu olan "Doğaçlama Tiyatro"yu Muğla Hayalhane oyuncuları saat 20.00'de Kültür Merkezi'nde sergileyecek.

EGE TİYATROLAR BİRLİĞİ'NİN 12'NCİ BULUŞMASINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

1'inci Alabanda Tiyatro Festivali, 12. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması'na da ev sahipliği yapacak. Çine Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 Ekim'de bir araya gelecek Ege Tiyatrolar Birliği Üyeleri, hem festival coşkusunu yaşayacak hem de 22 Ekim'de geleneksel toplantılarını gerçekleştirecek.

BAŞKAN DİNÇER: "18 EKİM'DE TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

Çine Belediyesi olarak bugüne kadar kültür ve sanat etkinliklerine yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Enver Salih Dinçer, "Çine'mizin tanıtımı ve ilçe halkımızı kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak için yeni bir festivale daha imza atmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. 1. Alabanda Tiyatro Festivali'miz ile bir kez daha ilçemiz geçmiş yıllarda olduğu gibi tiyatroya, sanata doyacak. Festivalimiz hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi 18 Ekim'de festival coşkumuzu yaşamaya, birbirinden değerli sanatçılarımızla buluşmaya ve bu güzel oyunları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.