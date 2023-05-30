Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde resim kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde resim kursuna katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi açıldı. Farklı yaş ve meslek grubundan resim sanatına ilgisi olan 12 kursiyer aldıkları eğitimler sonucunda yapılan eserler ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

ÇINAR Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki resim kursunda ders veren resim sanatçısı Mehmet Najafzadeh ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı. Farklı yaş ve meslek grubundan resim sanatına ilgisi olan 12 kursiyer aldıkları eğitimler sonucunda yapılan eserler ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Yağlı ve sulu boya kullanılarak farklı tekniklerle yapılan 40 eserin olduğu sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde resim kursuna katılan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla hazırlanan sergi açıldı. Dernekte resim kursu düzenleyen Mehmet Najafzadeh ve 12 öğrencinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışında kursiyerleri aileleri de yalnız bırakmadı.

Öğrenciler belgelerini ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in elinden aldı. Barutçugil, kursiyerleri tebrik ederek başarılar diledi.

"SANATA VE SANATÇIYA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

DOĞAN: RESİM YAPMAK İÇİN EMEKLİ OLDUM