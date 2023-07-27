Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nde 'Kunlun'a Bin Yıllık Vaat' adlı müzikal sergilendi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nde 'Kunlun'a Bin Yıllık Vaat' adlı müzikalde performans sergileyen sanatçılar, Antik Çin mitolojisinde kutsal bir dağ olan Kunlun Dağı'nı anlattı.

URUMQİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nde "Kunlun'a Bin Yıllık Vaat" adlı müzikalde performans sergileyen sanatçılar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhao Chenjie/Xinhua)

Antik Çin mitolojisinde kutsal bir dağ olan Kunlun Dağı, Çin Taocu geleneğinde "on bin dağın atası" olarak biliniyor.