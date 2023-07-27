Üye Girişi
Haberler

Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nde 'Kunlun'a Bin Yıllık Vaat' adlı müzikal sergilendi

Kültür Sanat Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nde 'Kunlun'a Bin Yıllık Vaat' adlı müzikalde performans sergileyen sanatçılar, Antik Çin mitolojisinde kutsal bir dağ olan Kunlun Dağı'nı anlattı.

URUMQİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nde "Kunlun'a Bin Yıllık Vaat" adlı müzikalde performans sergileyen sanatçılar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhao Chenjie/Xinhua)

Antik Çin mitolojisinde kutsal bir dağ olan Kunlun Dağı, Çin Taocu geleneğinde "on bin dağın atası" olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Uygur Kültür Sanat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title