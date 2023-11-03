Çin ve Türkiye arasında kültürel ve halklar arası etkileşimi artırmak amacıyla yapılan görüşmeler sonucunda klasik eserlerin tercümesi ve yayımlanması konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, iki medeniyet arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Çin ve Türkiye, klasik eserlerin tercümesi ve yayımlanması için mutabakat zaptı imzaladı

ANKARA, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Türkiye arasında kültürel ve halklar arası etkileşime yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Perşembe günü klasiklerin tercümesi ve yayımlanmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşmelerinin ardından yapılan basın açıklamasına göre, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkan Yardımcısı Wang Gang, ülkeleri adına mutabakat zaptına imza attı.

Basın açıklamasında anlaşmanın, her iki taraftan kültür ve yayın uzmanlarının iki medeniyet arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeye yönelik ortak çabalarının bir tezahürü olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptına göre Çin ve Türkiye, iki medeniyet arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisinin gelişimine kültürel ivme kazandırmak amacıyla, iki halk arasında diyalog köprüsü kuran klasik ve önemli eserlerin tercümesi ve yayımlanması konusunda anlaştı.