Çin ve Tunus Antik Roma Kalıntılarında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Çin ve Tunus, Tunus'taki antik Roma kalıntı alanında arkeolojik inceleme, kazı ve koruma çalışmalarına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. İki ülke arasındaki kültürel işbirliği kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

TUNUS, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Tunus, Tunus'taki antik Roma kalıntı alanında arkeolojik inceleme, kazı ve koruma çalışmalarına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

Pazartesi günü düzenlenen imza törenine Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi Başkanı Li Qun ile Tunus Kültür Bakanı Hayat Guermazi katıldı ve çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Li, Çin'le Tunus'un Ben Arus bölgesindeki antik Roma kalıntılarında gerçekleştireceği ortak arkeolojik araştırmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Li, Çinli arkeoloji kurumlarının 24 ülkede 44 ortak arkeoloji projesi yürüttüğünü, Çin'in oldukça ileri arkeoloji teknolojisine ve yabancı işbirliğinde gelişkin deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı, iki ülkenin daha fazla miras bölgesinde ortak arkeoloji konusunu aktif şekilde ele almasını ve kültürel kalıntıların ortak şekilde sergilenmesi, kayıp kültürel kalıntıların bulunup iadesinin sağlanması ve personelin eğitilmesi hususlarında işbirliğinde bulunmasını umduğunu söyledi.

Tunus ve Çin'in uzun bir tarih ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Guermazi ise, Tunus ve Çin'in arkeoloji alanındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki tarafın kültürel işbirliğinin kapsamını daha da genişletmesini ve kültürel etkileşimi teşvik etmesini umduğunu belirtti.