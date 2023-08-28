Çin Ulusal Denizcilik Müzesi, Dijital Teknolojilerle Balina Temalı Sergi Sunuyor

Çin Ulusal Denizcilik Müzesi, koleksiyonları, sergileri, araştırmaları ve eğitimi bir araya getirerek ziyaretçilere sürükleyici bir deneyim sunmak için balina temalı bir sergide dijital projeksiyon ve yapay zeka etkileşimi gibi dijital teknolojiler kullanıyor.

TİANJİN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Ulusal düzeyde, kapsamlı bir deniz müzesi olan Çin Ulusal Denizcilik Müzesi; koleksiyonları, sergileri, araştırmaları ve eğitimi bir araya getiriyor. Müze, bu yaz ziyaretçilere sürükleyici bir deneyim sunmak için balina temalı bir sergide dijital projeksiyon ve yapay zeka etkileşimi gibi dijital teknolojiler kullandı.