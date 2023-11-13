Çin Sinema Sektörü Yıllık Gişe Hasılatında Rekor Kırdı

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in film sektörü Pazartesi günü itibarıyla yıllık gişe hasılatında 50 milyar yuanlık (6,97 milyar ABD doları) çıtayı aşarak, Kovid-19 pandemisinin etkilerinden büyük oranda toparlandığını gösterdi.

Çin Sinema Veritabanı verilerine göre, 317 günde elde edilen bu etkileyici başarıda toplam gişe gelirlerinin yüzde 83,4'ünü yaratan yerli yapımların zaferi ön plana çıktı.

Çin'de gişe hasılatı en son 2019 yılında 50 milyar yuanı aşmış, bu çıtaya sadece 276 günde ulaşılmıştı.

Çin'in sinema piyasası 2022 yılında ise ülke çapında 30,07 milyar yuanlık toplam gelir elde etmişti.