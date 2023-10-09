Çin Müzeleri Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Tatilinde 66 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Çin genelindeki müzeler, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili boyunca yaklaşık 66 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Saray Müzesi, Çin Ulusal Müzesi ve Terracotta Savaşçıları Müzesi en çok ziyaret edilen üç müze oldu.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin genelindeki müzeler, Cuma günü sona eren Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili boyunca yaklaşık 66 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nin Pazar günü açıkladığı verilere göre Saray Müzesi, Çin Ulusal Müzesi ve Terracotta Savaşçıları Müzesi olarak da bilinen İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi, 29 Eylül ve 6 Ekim tarihleri arasında en çok ziyaret edilen üç müze oldu.