Çin Kültürü Akşamı New York'ta düzenlendi

ABD'nin New York kentindeki Citi Field beyzbol parkında düzenlenen Çin Kültürü Akşamı etkinliğine katılanlar, Çin ile ABD arasındaki kültürel alışveriş ve turizm işbirliğinin hızlı bir toparlanma ve gelişme kaydettiğini söyledi.

NEW YORK, 2 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Citi Field beyzbol parkında düzenlenen Çin Kültürü Akşamı etkinliğine katılanlar, 1 Eylül 2023.

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping Cuma günü etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ile ABD arasındaki kültürel alışveriş ve turizm işbirliğinin bu yıl hızlı bir toparlanma ve gelişme kaydettiğini söyledi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)