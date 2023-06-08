Çin'in kültür endüstrisi için yeni ivme: 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı başladı

Çin'in kültür endüstrisinin gelişimine yeni bir ivme kazandırması beklenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı, Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde başladı. Ağırlıklı olarak fiili katılımlı etkinliklerin yer aldığı beş gün sürecek ulusal düzeydeki fuara 3.500'den fazla devlet kurumu, kültürel kuruluş ve işletme katılıyor.