Çin'in kültür endüstrisi için yeni ivme: 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı başladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
SHENZHEN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kültür endüstrisinin gelişimine yeni bir ivme kazandırması beklenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı, Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde başladı.
Ağırlıklı olarak fiili katılımlı etkinliklerin yer aldığı beş gün sürecek ulusal düzeydeki fuara 3.500'den fazla devlet kurumu, kültürel kuruluş ve işletme katılıyor.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda performans sergileyen dansçılar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda performans sergileyen dansçılar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nın sergi salonuna giren insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda bale performansı sergileyen dansçılar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda Çin Ulusal Yayın ve Kültür Arşivleri'nin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)