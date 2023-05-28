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Çin'in güneybatısındaki Bronz uygarlığı sergisi Chengdu'da açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Çin'in güneybatı bölgesindeki Bronz uygarlığını konu alan bir sergi Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Cumartesi günü açıldı. Sergi, Çin medeniyetinin birleşik ve çeşitlendirilmiş gelişim modelini ortaya koyuyor.

Çin'in güneybatı bölgesindeki Bronz uygarlığını konu alan bir sergi Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Cumartesi günü açıldı.

Çin'in güneybatısının eski çağlardaki sosyal özelliklerini, dini inançlarını, sanatsal estetiğini yansıtan sergi, Çin medeniyetinin birleşik ve çeşitlendirilmiş gelişim modelini ortaya koyuyor.

Sergiye ev sahipliği yapan Jinsha Sit Müzesi'nde, Neolitik Çağ'ın erken dönemlerinden Qin ve Han hanedanlarının (M.Ö. 221-M.S. 220) geç dönemlerine kadar uzanan, çoğunluğu bronzdan yapılmış toplam 294 parça veya set değerli kültürel tarihi eser sergileniyor.

SES 1 (Çince): YANG JİANHUA, sergi küratörü:

"Sergi, Çin'in güneybatısındaki beş eyalet düzeyindeki bölgeden 32 müzenin koleksiyonlarından 294 parça (set) değerli kültürel tarihi eseri bir araya getiriyor. Bunlardan 103 parça (set), ülkenin birinci sınıf kültürel tarihi eserlerini oluşturuyor. Sergi ziyaretçilere Çin'in güneybatısındaki Bronz uygarlığının sanatsal bir şölenini sunuyor."

Çin'in güneybatısı eski çağlardan bu yana çeşitli etnik grupların yaşadığı ve demir dışı metaller açısından zengin bir bölgede bulunuyor. Bu bölgede yaşamış insanlar tarafından yaratılan bronz kültürü kendine özgü tarzı ve etnik özellikleriyle tanınırken, Asya'daki Bronz uygarlığının zirvesini temsil ediyor.

Sergi 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

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