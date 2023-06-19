Çin'in Chengdu şehri kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşıyor
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi olan Chengdu şehri, Sanxingdui Harabeleri, Jinsha Site Müzesi ve Dujiangyan sulama sistemi gibi değerli kültürel ve tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda kentin canlılığını, yaratıcılığını ve enerjisini yansıtan kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşanıyor.
CHENGDU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi olan Chengdu şehri Sanxingdui Harabeleri, Jinsha Site Müzesi ve Dujiangyan sulama sistemi gibi değerli kültürel ve tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Chengdu'da son yıllarda kentin canlılığını, yaratıcılığını ve enerjisini yansıtan kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşandı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da sokakta yürüyen insanlar, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da kurulan bir akşam pazarı, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Du Fu Sazdan Kulübe mekanında ağaç baskılara bakan ziyaretçiler, 12 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Uluslararası Çocuk Günü için düzenlenen bir dizi etkinlik çerçevesinde gösteri yapan çocuklar, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki açık hava çay bahçesinde vakit geçiren insanlar, 23 Kasım 2021. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Du Fu Sazdan Kulübe mekanını ziyaret eden insanlar, 12 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Dujiangyan'dan bir manzara görülüyor, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: He Bo/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Longquanshan şehri orman parkında bulunan bir gözlem platformu görülüyor, 31 Aralık 2019. (Fotoğraf: Hu Datian/Xinhua)