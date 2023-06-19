Çin'in Chengdu şehri kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşıyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi olan Chengdu şehri, Sanxingdui Harabeleri, Jinsha Site Müzesi ve Dujiangyan sulama sistemi gibi değerli kültürel ve tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda kentin canlılığını, yaratıcılığını ve enerjisini yansıtan kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşanıyor.