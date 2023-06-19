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Çin'in Chengdu şehri kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşıyor

Çin'in Chengdu şehri kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşıyor

Kültür Sanat Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi olan Chengdu şehri, Sanxingdui Harabeleri, Jinsha Site Müzesi ve Dujiangyan sulama sistemi gibi değerli kültürel ve tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda kentin canlılığını, yaratıcılığını ve enerjisini yansıtan kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşanıyor.

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat ÇekiyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu ve uzaktaki karlı dağ görülüyor, 4 Haziran 2021. (Fotoğraf: Shen Jun/Xinhua)

CHENGDU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi olan Chengdu şehri Sanxingdui Harabeleri, Jinsha Site Müzesi ve Dujiangyan sulama sistemi gibi değerli kültürel ve tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Chengdu'da son yıllarda kentin canlılığını, yaratıcılığını ve enerjisini yansıtan kültürel ve yaratıcı endüstrilerde hızlı bir kalkınma yaşandı.

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat ÇekiyorÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Jinsha Site Müzesi'nin kubbesinden bir kesit, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Yan/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da sokakta yürüyen insanlar, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da kurulan bir akşam pazarı, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Du Fu Sazdan Kulübe mekanında ağaç baskılara bakan ziyaretçiler, 12 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Uluslararası Çocuk Günü için düzenlenen bir dizi etkinlik çerçevesinde gösteri yapan çocuklar, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki açık hava çay bahçesinde vakit geçiren insanlar, 23 Kasım 2021. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Du Fu Sazdan Kulübe mekanını ziyaret eden insanlar, 12 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Dujiangyan'dan bir manzara görülüyor, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: He Bo/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Longquanshan şehri orman parkında bulunan bir gözlem platformu görülüyor, 31 Aralık 2019. (Fotoğraf: Hu Datian/Xinhua)

Çin'in Chengdu Kenti Kültürel Mekanlarıyla Dikkat Çekiyor

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

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