Çin'in Chengdu kenti 81. Dünya Bilim Kurgu Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

CHENGDU, 19 Ekim (Xinhua) -- 81. Dünya Bilim Kurgu Kongresi (WorldCon) Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da başladı.

Chengdu böylece dünyanın en çok beklenen, en uzun süreli ve en büyük bilimkurgu etkinliklerinden biri olan kongreye ev sahipliği yapan Asya'daki ikinci ve Çin'deki ilk kent oldu.

"Gelecekle Buluşun" temalı Chengdu WorldCon, 200'den fazla etkinlik, panel ve sergi salonunun yanı sıra Hugo Ödülleri ve 5.000 metrekarelik bir alanı kapsayan temalı sergiler sunarak, bilim kurgu ve kent arasındaki ortak yaşam ilişkisini vurgulayacak.

Hugo Ödülü sahibi Liu Cixin ve Robert J. Sawyer gibi isimlerin de aralarında bulunduğu, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü bilim kurgu yazarları beş gün sürecek etkinlikte yeni teknolojiye ilişkin bilgilerini ve yeni dünya vizyonlarını paylaşacak.

Son yıllarda bilim kurgu kültür endüstrisini geliştirmek ve adını Çin'in bilimkurgu üssü olarak duyurmak için büyük çaba sarf eden Chengdu kenti, Aralık 2021'de 2023 WorldCon'a ev sahipliği yapmak üzere seçilmişti.