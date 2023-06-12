Çin Gölge Oyunu Fuarı Dijital Teknolojiyle Yenileniyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da düzenlenen Çin gölge oyunu konulu fuar, dijital teknolojinin bu eski halk sanatına yeni bir soluk getirdiğini gösterdi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Cumartesi günü başlayan Çin gölge oyunu konulu fuar, dijital teknolojinin bu eski halk sanatına yeni bir soluk getirdiğini gözler önüne serdi.

2.000 yıldan uzun bir tarihe dayanan Çin gölge oyunu, 2011 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine eklenmişti.

Bu geleneksel sanat, dijital teknolojinin yardımıyla günümüzde daha çeşitli ve etkileyici biçimlerde daha çok sayıda sanat izleyicisine ulaşabiliyor.

Tam çerçeve kamera ve yüksek çözünürlüklü dijital video kamera gibi dijital kayıt cihazlarıyla belgelendirilip kayda alınan gölge oyunu sanatının, bu yolla daha iyi korunması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması amaçlanıyor.

SES (Çince): HU BAİ, Liaoning Eyaleti Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Merkezi Müdür Yardımcısı:

"Somut olmayan kültürel mirasın icracılarını, ziyaretçilere gölge oyunu gösterileri yapmaları için buraya davet ettik. Fuarda kültürel kalıntılar koleksiyonu da sergileniyor. Ziyaretçilere görsel ve işitsel bir şölen sunmayı umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)