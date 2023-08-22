Çin'deki Sanat Merkezinde Çocuklar İçin Sanat Festivali Düzenlendi

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Ningyuan ilçesindeki bir sanat merkezinde çocuklar için düzenlenen sanat festivalinde, çocuklar ürettikleri eserleri sergiledi. Güzel sanatlar fakültesi mezunu Liu Xiu ve eşi Zhou Yan tarafından kurulan merkezde, çocuklara sanat dersleri veriliyor.

NİNGYUAN, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Ningyuan ilçesindeki bir sanat merkezinde çömlek kilinden yapılan enstalasyonu boyayan bir çocuk, 19 Ağustos 2023.

Güzel sanatlar fakültesi mezunu Liu Xiu ve eşi Zhou Yan, 2015 yılında Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Ningyuan ilçesine bağlı Shuishi kasabasının Youyujing köyünde çocuklar için sanat ve kültürel etkileşim amaçlı bir merkez kurdu.

Çift, o tarihten bu yana köyde yaşayan bazı öğretmenlerle birlikte, köyden ve komşu kasabalardan gelen çocuklara sanat dersleri veriyor.

Bu yaz tatilinde 50'den fazla çocuk bu merkezde resim, gösteri, müzik, şiir ve senaryo yazımı gibi alanlarda sanat kurslarına katıldı.

Yaz kurslarının sona ermesiyle, çocukların ürettikleri eserleri sergilemeleri için 20 Ağustos akşamında sanat merkezinde bir sanat festivali düzenlendi.

(Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)