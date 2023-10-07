Çin'deki Hengdaohezi kasabası UNESCO Kültürel Mirasın Korunması Asya-Pasifik Mirası Ödülü'nü kazandı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabası görülüyor, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 7 Ekim (Xinhua) -- 1897 yılında kurulan ve çok sayıda tarihi yapıyı barındıran Hengdaohezi kasabası, 2018 yılında UNESCO Kültürel Mirasın Korunması Asya-Pasifik Mirası Ödülü'nü kazandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabasında bir demiryolu, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabasındaki Hengdaohezi tren istasyonu görülüyor, 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabasında bir kültür ve sanat bölgesini ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabasındaki bir kültür ve sanat bölgesinde resim yapan öğrenciler, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabasındaki bir kültür ve sanat bölgesinde resim yapan öğrenciler, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin şehrine bağlı Hengdaohezi kasabasındaki binalar görülüyor, 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)