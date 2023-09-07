Çin'deki Çeltik Tarlasında Renkli Bitki Sanatı
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentine bağlı Tai'an ilçesindeki bir çeltik tarlasında farklı renklerdeki canlı bitkilerle yapılan muhteşem sanat eserleri görenleri hayran bırakıyor.
TAİ'AN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentine bağlı Tai'an ilçesindeki bir çeltik tarlasında farklı renklerdeki canlı bitkilerle yapılan muhteşem sanat eserleri görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat