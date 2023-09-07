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Çin'deki Çeltik Tarlasında Renkli Bitki Sanatı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentine bağlı Tai'an ilçesindeki bir çeltik tarlasında farklı renklerdeki canlı bitkilerle yapılan muhteşem sanat eserleri görenleri hayran bırakıyor.

TAİ'AN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Anshan kentine bağlı Tai'an ilçesindeki bir çeltik tarlasında farklı renklerdeki canlı bitkilerle yapılan muhteşem sanat eserleri görenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

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