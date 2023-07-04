Çin'de Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesinde 3.200 yıllık kaya resimleri bulundu

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesindeki Tongtian Nehri havzasında üç ayrı kaya resmi alanı bulunduğu açıklandı. Yushu Tarih ve Kültür Araştırma Enstitüsü Başkanı Jamyang Nyima, en eski resimlerin yaklaşık 3.200 yıl öncesine dayandığını belirtti.