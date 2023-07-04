Çin'de Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesinde 3.200 yıllık kaya resimleri bulundu
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Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesindeki Tongtian Nehri havzasında üç ayrı kaya resmi alanı bulunduğu açıklandı. Yushu Tarih ve Kültür Araştırma Enstitüsü Başkanı Jamyang Nyima, en eski resimlerin yaklaşık 3.200 yıl öncesine dayandığını belirtti.
YUSHU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesinde bulunan Tongtian Nehri havzasındaki bir kaya resmi, 26 Haziran 2023.
Yushu Tibet Özerk İli'nde bulunan Yushu Tarih ve Kültür Araştırma Enstitüsü Başkanı Jamyang Nyima, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesindeki Tongtian Nehri havzasında üç ayrı kaya resmi alanı bulunduğunu açıklayarak en eski resimlerin yaklaşık 3.200 yıl öncesine dayandığını söyledi.
(Fotoğraf: Yushu Tarih ve Kültür Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)