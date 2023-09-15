Çin'de Şanslı Bebeklerin Yaratıcılarına Gelir Kapısı

Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinin Ruoergai ilçesine bağlı Tangke kasabasındaki Baihe topluluğuna ait tamamlanmamış 'Şanslı Bebekler', yerel geleneksel kültür ile modern tasarımı birleştiren el yapımı bebeklerdir. Bu bebekler hem yurtiçinde hem de yurtdışında satılarak bölge sakinlerinin gelirini arttırmaktadır.

CHENGDU, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinin Ruoergai ilçesine bağlı Tangke kasabasındaki Baihe topluluğuna ait tamamlanmamış "Şanslı Bebekler", 24 Ağustos 2023.

2016 yılında Baihe topluluğunda bir el sanatları kooperatifi kuruldu. Kooperatif üyeleri yerel geleneksel kültür ile modern tasarımı "Şanslı Bebek" adlı el yapımı bir bebekte birleştirdi.

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında satılan "Şanslı Bebek" kendine özgü bir yerel endüstri haline geldi ve bölge sakinlerinin gelirini arttırdı. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)