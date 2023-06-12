Çin'de Kuşak ve Yol Film Haftası başladı

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai metropolünde düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali kapsamında Kuşak ve Yol Film Haftası başladı. Etkinlikte yurtiçi ve yurtdışından toplam 20 film gösterilecek.

Chen Kaige, Michelle Yeoh ve Chow Yun-Fat (soldan sağa) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreninde poz veriyor, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

SHANGHAI, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai metropolünde devam eden 25. Shanghai Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Kuşak ve Yol Film Haftası Cumartesi günü başladı.

Bu yılki etkinlikte yurtiçi ve yurtdışından toplam 20 film gösterilecek. Çin yapımı "Absence" ve Macar yapımı "Six Weeks" dahil olmak üzere sekiz film çeşitli ödüller için yarışacak.

Bu yılki Kuşak ve Yol Film Haftası'nın tanıtım elçisi olan Çinli aktör Lei Jiayin, "Filmler, hayatın ve hayallerin vitrinidir. İnsanlar sinema aracılığıyla daha fazla ve daha derin etkileşimlere heves duyuyor" dedi.

Lei, "Dünyanın dört bir yanından film yapımcıları 'Kuşak ve Yol'un tarihini, bugününü ve geleceğini gözler önüne serebilecek mükemmel eserler yaratmayı arzuluyor" dedi.

Bu yıl, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümünün yanı sıra Kuşak ve Yol Film Festivalleri Birliği'nin de 5. yıl dönümünü simgeliyor. Birliğin dünya çapında 55 imzacı ortağı bulunuyor.

Kuşak ve Yol Film Haftası 18 Haziran'a kadar devam edecek. Film haftası kapsamında gösterimlerin yanı sıra zirveler, forumlar ve yarışmalar gibi bir dizi etkinlik de düzenleniyor.