Çin'de Geleneksel Yumurta Oymacılığı
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Çin'in Jiangxi eyaletinde yer alan Le'an ilçesinde geleneksel yumurta oymacılığıyla yapılan eserlerden çeşitli görüntüler paylaşıldı. Zanaatkarlar, ince bir şekilde oyma tekniği kullanarak 0,3 milimetre kalınlığındaki yumurta kabuğunu süslüyorlar.
Zanaatkar tarafından yapılan eserlerden çeşitli görüntüler
Çin'in Jiangxi eyaletinde yer alan Le'an ilçesi geleneksel yumurta oymacılığıyla biliniyor. Zanaatkar, 0,3 milimetre kalınlığındaki yumurta kabuğunu, kabuğa herhangi bir zarar vermeden süslüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Le'an'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat