Çin'de düzenlenen sokak ziyafeti

Çin'in Hani etnik grubunun zamana meydan okuyan bir geleneği olan sokak ziyafeti düzenlendi. Çin'in Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ne bağlı Luchun ilçesinde gerçekleştirilen ziyafet, Hani yeni yılını kutlamak amacıyla düzenlendi.

Sokak ziyafetinin çeşitli görüntüleri

Çin'in Hani etnik grubunun zamana meydan okuyan bir geleneği olan ve dünyanın en uzun ziyafet sofralarından biri kabul edilen sokak ziyafeti için tüm köyler bir araya geldi.

Çin'in Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ne bağlı Luchun ilçesinde düzenlenen sokak ziyafeti, Hani yeni yılını kutlamak amacıyla düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.