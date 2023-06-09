Çin'de düzenlenecek kitap fuarına 56 ülkeden 2.500 katılımcı bekleniyor

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek olan 29. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'na 56 ülkeden 2.500 katılımcı katılacak. Fuarda 200.000'den fazla kitap sergilenecek ve yeni çıkan yayıncılık formları da tanıtılacak.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 15-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 29. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı, 56 ülke ve bölgeden 2.500 katılımcıyı ağırlayacak.

Fuar organizatörünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bu yılki kitap fuarında Çinli ve yabancı yazarlara ait 200.000'den fazla kitap sergilenecek. Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek yerli ve yabancı yayıncılık ve ilgili kuruluşlardan 1.500 fiili katılımcının yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışından olacak.

Bu yılki etkinlikte ilk defa, çevrimiçi edebiyat ve oyunlar gibi yeni çıkan yayıncılık formlarının tanıtılacağı bir çevrimiçi yayıncılık sergisi de yer alacak.

Cezayir'in onur konuğu ülke olacağı fuarın ev sahipliğini Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Beijing Belediyesi Yönetimi, Çin Yayıncılar Birliği ve Çin Yazarlar Derneği ortaklaşa üstleniyor.

21. Beijing Uluslararası Kitap Festivali de fuarla aynı tarihlerde düzenlenecek.