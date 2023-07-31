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Çin'de 2.356 müzisyen aynı anda 'morin huur' çalarak Guinness Rekorları'na girdi

Kültür Sanat Haberleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Chifeng kentinde 2.356 müzisyen bir araya gelerek Moğolistan'ın geleneksel at başlı kemanı olan 'morin huur' performansı sergiledi ve yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

HABER: Çin'de 2.356 müzisyen aynı anda "morin huur" çalarak Guinness Rekorları'na girdi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Morin huur topluluğunun çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Chifeng kentinde Cumartesi günü 2.356 müzisyen bir araya gelerek Moğolistan'ın geleneksel at başlı kemanı olan "morin huur" performansı sergiledi. Devasa büyüklükteki topluluk böylece yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chifeng'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Kültür Sanat Haberler

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