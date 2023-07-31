Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Chifeng kentinde 2.356 müzisyen bir araya gelerek Moğolistan'ın geleneksel at başlı kemanı olan 'morin huur' performansı sergiledi ve yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

HABER: Çin'de 2.356 müzisyen aynı anda "morin huur" çalarak Guinness Rekorları'na girdi

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1. Morin huur topluluğunun çeşitli görüntüleri

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Chifeng kentinde Cumartesi günü 2.356 müzisyen bir araya gelerek Moğolistan'ın geleneksel at başlı kemanı olan "morin huur" performansı sergiledi. Devasa büyüklükteki topluluk böylece yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chifeng'den bildiriyor. (XHTV)