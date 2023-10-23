Çiğli Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılını Dolu Dolu Kutluyor

Çiğli Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını konserden söyleşiye, tiyatro gösteriminden resim sergisine, sportif turnuvalardan yürüyüşe dolu dolu bir programla kutlayacak.

Hafta boyunca sürecek kutlamalar, ilk olarak 23 Ekim Salı günü Ressam Hamza Saykan'ın Atatürk'ün birbirinden değerli yağlıboya eserlerinin yer aldığı "Geldikleri Gibi Giderler" konulu resim sergisiyle başlayacak. Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Etkinlik ve Fuaye Alanı'nda kurulacak sergi, 27 Ekim Cuma gününe kadar açık olacak. Aynı gün Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun hazırladığı 100. Yıl Oratoryosu Fakir Baykurt Salonu'nda sahnelenecek.

CUMHURİYET KADINLARI KERMESTE BULUŞACAK

Çiğlili kadınlar, Çiğli Belediyesi Atölyelerinde el emeği ile ürettikleri ürünleri 24 Ekim Salı günü Çiğli Kasaplar Meydanı'nda kurulacak Cumhuriyet Kermesinde satışa sunacak. Kutlamalar, 25 Ekim Çarşamba günü Öteki Beriki Tiyatro ekibinin Fakir Baykurt Salonu'nda sahneleyeceği Fikriye isimli tiyatro gösterimiyle devam edecek.

MELEK MOSSO RÜZGARI ESECEK

Türk pop müziğinin sevilen ismi Melek Mosso, 26 Ekim Perşembe günü Balatçık Meydan Parkı'nda sahne alacak. Değerli sanatçı birbirinden güzel ezgilerini, Cumhuriyetin 100. yılında Çiğlililer ile birlikte söyleyecek.

SPORCULAR 6 BRANŞTA MÜCADELE EDECEK

100'üncü Yıl Cumhuriyet Turnuvaları kapsamında düzenlenecek Badminton, Voleybol, Taekwondo, Tenis ve Masa Tenisi turnuvaları ile Golbol etkinliğinde sporcular kıyasıya mücadele edecek. Müsabakalar Çiğli Atatürk Spor Salonu ile Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

KUTLAMALAR HIZ KESMEYECEK

100'üncü yıl kutlamaları 27 EkimCumagünü, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılıp Çiğli'ye hediye edilen ve ilçenin tarihinde önemli bir yeri olan "Devrim İçin" anıtı ve üzerindeki otuz yıldır kayıp olan Atatürk büstünün orijinalinin ilk yerine eski haliyle yeniden konacağı törenle devam edecek. Aynı günün akşamı Araştırmacı Yazar Erol Mütercimler, Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirilecek "1923-2023.100 Yılın Karşılaştırması" konulu söyleşide Cumhuriyetin 100 yıllık serüvenini Çiğlili vatandaşlar ile değerlendirecek. 28 Ekim Cumartesi günü THM Korosu, Şef Köksal Coşkun eşliğinde 100. Yıl Konserinde sahne alacak. Kutlamalar, 29 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Çiğli Belediyesi Havacılık ve Uzay Kampüsü önünden başlayacak ve Çiğli İzban durağında bitecek 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ile sona erecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "BU COŞKU HEPİMİZİN"

Çiğli'de gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Cumhuriyetimizin 100. yılını ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Konserden söyleşiye, tiyatro gösteriminden resim sergisine, sportif turnuvalardan yürüyüşe dolu dolu bir program hazırladık. Her yaştan vatandaşımızın katılım gösterip Cumhuriyet'in coşkusunu iliklerine kadar hissedeceği bir hafta bizleri bekliyor. Cumhuriyet bizim, bu coşku hepimizin. Gelin 100. yıl coşkumuzu ve ikinci yüzyıla başlarken ki enerjimizi ve heyecanımızı birleştirelim" diye konuştu.