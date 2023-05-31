CI Bloom Sanat Fuarı İkinci Kez Kapılarını Açtı

Türkiye'deki çağdaş sanatın büyümesine odaklanan CI Bloom Sanat Fuarı'nın ikinci edisyonu, 25 çağdaş sanat galerisi, 4 sanat inisiyatifi ve 2 sanat kurumunun yer aldığı bir fuar olarak başladı. Fuar, yeni katılımcı galeriler ve sanat inisiyatifleriyle sektördeki çeşitliliği ve dinamiği arttırmayı hedefliyor.

Türkiye'deki çağdaş sanatın büyümesine odaklanan sanat fuarı CI Bloom'un ikinci edisyonu, ön izleme ile kapılarını sanatseverlere açtı.

Bu yıl 25 çağdaş sanat galerisi, 4 sanat inisiyatif ve 2 sanat kurumunun yer aldığı fuar, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda başladı.

CI Bloom, yeni 4 genç katılımcı galeri ve 4 yeni sanat inisiyatifinin temsil ettiği sanatçıları bir araya getirerek sektördeki çeşitliliği ve dinamiği arttıracak.

Bu yıl CI Bloom'a katılan galeriler Ambidexter, Anna Laudel, Art On İstanbul, Bozlu Art Project, C.A.M. Gallery, den art, Dirimart, Galeri 77, Galeri Bosfor, Galeri/Miz, Kairos, Krank Art Gallery, Martch Art Project, One Arc Gallery, Öktem Aykut, Pg Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Simbart Projects, Soda, Taksim Sanat, x-ist, Zilberman oldu.

CI Bloom'un ikinci edisyonu, ön izlemenin ardından 4 Haziran'a kadar genel ziyaretçiye açık olarak Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.