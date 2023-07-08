CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Özkan Uğur'un vefatıyla ilgili başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

???????Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.