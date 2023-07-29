Chen Weiya: Chengdu Üniversite Oyunları açılış töreni Çinli üniversite öğrencilerinin gençlik ruhunu gösterdi

Chen Weiya, Chengdu Üniversite Oyunları'nın açılış töreninin tüm dünyadaki gençlere Çinli üniversite öğrencilerinin gençlik ruhunu gösterdiğini söyledi. Chen, pandaları da gösteriye katan ekibinin, barışın anlamını iletmek istediğini belirtti. Ayrıca, sporcuların yürüdüğü pistin Çin'in somut olmayan kültürel mirasının güzelliğini sergilediğini ifade etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir performans, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Chen Weiya, Chengdu Üniversite Oyunları'nın açılış töreninin tüm dünyadaki gençlere Çinli üniversite öğrencilerinin gençlik ruhunu gösterdiğini söyledi.

CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin baş direktörü olan Chen Weiya, törenin tüm dünyadaki gençlere Çinli üniversite öğrencilerinin gençlik ruhunu gösterdiğini söyledi.

Chen, pandaları da gösteriye katan ekibinin, barışın anlamını iletmek istediğini belirtti.

Chen, "Sichuan, çok fazla esin ve kaynak sağlayan büyülü bir yer. Tüm dünyada dostluk elçisi olarak görev yapan dev pandalar, törenin bir parçası olmalıydı. Sanatçının yüzünü 12 kez değiştirdiği 'yüz değiştirme' gösterisi de Çin opera kültürünü yansıtan son derece mükemmel bir gösteriydi" diye konuştu.

Chen, sporcuların yürüdüğü "Shu brokar" dokuma tekniğinin yansıtıldığı pistin, Çin'in somut olmayan kültürel mirasının kendine özgü güzelliğini sergilediğini sözlerine ekledi.