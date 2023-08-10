Cezayir'in Ulusal Kahramanı Emir Abdülkadir'in Hayatı Sinemaya Uyarlanıyor

Cezayir'in ulusal kahramanı ve kurucu lideri Emir Abdülkadir'in hayatını anlatan bir sinema filmi çekilecek. Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Emir Abdülkadir'in mücadelesini ve Cezayir Devleti'nin kuruluşunu konu alan filmin yapımını ve dağıtımını üstlenecek kuruma talimat gönderdi.

Fransız sömürgeciliğine karşı mücadelesiyle bilinen Cezayir'in ulusal kahramanı ve kurucu lideri Emir Abdülkadir'in hayatı sinemaya uyarlanıyor.

Cezayir'in eş-Şuruk gazetesine göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Emir Abdülkadir el-Cezayiri'nin hayatını, Fransız sömürgeciliğine karşı verdiği mücadeleyi ve kurulan birinci Cezayir Devleti'ni konu alan bir sinema filminin çekilmesi için hükümetin ilgili kurumlarına talimat gönderdi.

Haberde, Tebbun'un Emir Abdülkadir'in filminin yapım ve dağıtımından sorumlu kamu kurumunun vesayetinin Kültür ve Sanat Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de imzaladığı belirtildi.

Modern Cezayir devletinin kurucusu Emir Abdülkadir'in biyografisinin yer alacağı sinema filminin tüm yapım ve dağıtım aşamalarından sorumlu olan söz konusu kurum, filmin ve ilgili eserlerin dublajını ve çeşitli dillere çevrilmesini de üstlenecek.

Çekim veya yayınlanma tarihleri gibi ayrıntılarına yer verilmeyen filmin dünya çapında da sinema ve televizyon kanallarında gösterilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un filmin çekilmesi yönünde verdiği talimatın Cezayir ile Fransız ilişkilerinin çalkantılı olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Emir Abdülkadir el-Cezayiri, yazar, şair, filozof, siyasetçi ve Fransa'nın sömürgeciliğine karşı savaşçı kimliğiyle Cezayir'in kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

Abdülkadir el-Cezayiri, 1847 yılından itibaren 5 yıl Fransa'da tutuklu kaldı. Emir Abdulkadir, bunun ardından bir süre İstanbul'da, ardından 76 yaşında 1883 yılındaki ölümüne kadar Şam'da ikamet etti.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1965 yılında Emir Abdülkadir'in naaşı ülkesinin başkentine nakledildi.