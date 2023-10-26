Cezayir'de 26. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Cezayir'de düzenlenen 26. Uluslararası Kitap Fuarı'na 61 ülkeden 1283 yayınevi katıldı. Fuarın onur konuğu Afrika oldu ve Filistin davasına özel bir bölüm ayrıldı. Fuar, 4 Kasım'a kadar devam edecek.

Cezayir'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 61 ülkeden yayınevlerinin katıldığı 26. Uluslararası Kitap Fuarı (SILA 26) başladı.

Başkent Cezayir'de düzenlenen açılış törenine Başbakan Eymen bin Abdurrahman da katıldı.

Afrika'nın onur konuğu olduğu fuara, 61 ülkeden 1283 yayınevi katılıyor.

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından hazırlanan özel bir bölüm ise sadece Filistin davasına özgü kitaplara ayrıldı.

Söz konusu bölümde, ziyaretçiler, Filistinli liderlerin hayatlarına ilişkin kitaplar, çeşitli portreler ile Filistin kültür ve edebiyatından çok sayıda esere ulaşabilme imkanı buluyor.

İslam Dünyası Parlamenterler Forumu Başkanı Abdülmecid Manasira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak dünyada kültür ve edebiyat alanında çok ciddi bir gerileme yaşandığına dikkati çekerek, yayınevlerinin ticari amaçlara yöneldiğini, dolayısıyla yeni ve yenilenen eserlerin az olduğunu ifade etti.

Fuarın bu yılki onur konuğunun Afrika olduğuna dikkati çeken Manasira, Cezayir-Afrika ilişkilerinin her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da giderek geliştiğini kaydetti.

Fuarın ziyaretçilerinden Öğretim Görevlisi Meryem Darban, düne kıyasla bugünkü okuyucunun daha bilinçli olduğunu ve kendisine dayatılanları reddederek daha güçlü bir bakışla kitap arayışına geçtiğini söyledi.

Darban, Filistin topraklarında yaşananların da İslam dünyasındaki okurun bakış açısını şekillendirdiğine işaret ederek, fuar alanında Filistin'e özel bir bölümün ayrılmış olmasının da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cezayir'de bu yıl 26"ncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, 4 Kasım'a kadar devam edecek.