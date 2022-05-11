Cezayir'de 2. Uluslararası İmedghassen Film Festivali başladı

Cezayir'in Batna kentinde ikincisi düzenlenen "Uluslararası İmedghassen Film Festivali", aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkenin katılımıyla başladı.

Açılışı Cezayir Kültür ve Sanat Bakanı Süreyya Muluci tarafından yapılan festivalde, Türk yönetmen Pınar Göktaş'ın kısa filmi "Bayrak" da gösterime girecek.

AA muhabirinin festival organizatörlerinden edindiği bilgiye göre, bu yıl 2 bin 283 kısa film arasından seçilen 29 en iyi film, "Grand Prix" olarak adlandırılan birincilik ödülü için yarışacak.

14 Mayıs'a kadar devam edecek festivalle, Cezayir'de film endüstrisine "yeni ruh" kazandırılması, sanatla beraber ülkenin turizm olanaklarının da teşvik edilmesi hedefleniyor.

Festival kapsamında ayrıca Tunus ve Cezayirli eğitmenler eşliğinde sinemaya ilgili duyanlar için yönetmenlik, oyunculuk, sinema ve görüntü alanlarında atölyeler yapılacak.

Öte yandan festivalde, Batna kentinde bulunan bazı arkeolojik ve turistik alanlara turlar da düzenlenecek.

Mart ayında yapılması planlanan Uluslararası İmedghassen Film Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle mayısa ertelenmişti.