Çevreci Tuba öğretmen öğrencileri ve ailelerini 'iklim elçisi' yapıyor

Erzurum'da, öğrencilerinin iklim değişikliğinden kaygılanmasından etkilenen fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler, 6 ay önce "Minik İklim Elçileri Projesi"ni başlattı.

Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunda öğretmenlik yapan Güler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" dersi konusunu 6 ay önce derslerine entegre ederek, öğrencilerde küçük yaşlarda çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Hayata geçirdiği "Minik İklim Elçileri" projesiyle önce iklim değişikliğinin öğrenciler üzerinde etkisini araştıran Güler, bu konuda öğrencilerinin kaygılandığını görünce çalışmalarını hızlandırdı.

Güler daha sonra toplumsal farkındalık oluşturup öğrencilere rehberlik etmek için son zamanlarda meydana gelen müsilaj, orman yangınları, sel ve kuraklık gibi çevre olaylarına ilişkin dijital materyaller, animasyon ve eğitsel videolar hazırlayıp öğrenciler ve velileriyle paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "iklim elçisi" seçilen çevre mühendisi Şahin Korkmaz'ı okula davet edip öğrenci ve velilerine çevre eğitimi verdiren Güler, bu konuda öğrencileriyle birçok afiş, slogan ve kamu spotu hazırladı.

Afişlerde Türkçe ve İngilizce ifadelere yer veren Güler, etkinlik ve eğitimlerle hem çocuklar ve ailelerinin gönüllü iklim elçisi olmasını sağladı hem de çalışmalarını uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Programı olan Global Schools'ta paylaştı.

Çevreci öğretmen Tuba Güler, AA muhabirine, okulda çevre eğitimi ve iklim değişikliği konusunda ocak ayından beri eğitim verdiğini söyledi.

Öğrencilerde gelecekte iklim değişikliğine dair endişe gözlemlediğini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimin bu kaygılarını dile getirmelerini sağlamak ve seslerini duyurmak için uluslararası çalışmalara katıldık. 'Minik İklim Elçileri Proje'mizle okul sınırlarını aşıp komşu okullardaki öğrencilere, velilere, yetişkinlere yönelik toplumsal farkındalık oluşturacak çalışmalar yürüttük. 40 dakikalık ders saatinde iklim değişikliği eylemi yapıp 570 velimize ulaştık. Onlardan gelen destek karşısında öğrencilerimin kaygıları azaldı."

Güler, iklim değişikliği hakkında duyarlı öğrenciler yetiştirip küçük yaşta bu problemlerle nasıl baş edebilecekleri konusunda bilinçli hareket etmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Doğu Anadolu'dan Global Schools'a üye olan ilk ve tek okuluz"

Çalışma ve etkinlikleri "Global Schools" adı verilen uluslararası platformda paylaştıklarını ifade eden Güler, "Global Schools, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen ve bütün dünyadaki okullardan öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını takip ederek örnek gösteren platformdur. Doğu Anadolu'dan Global Schools'a üye olan ilk ve tek okuluz. Çalışmalarımızı mail yoluyla gönderdik. Türkiye'de çocuklarımızın toplumsal sorunlara ne kadar duyarlı olduklarını bu şekilde gösteriyoruz." diye konuştu.

Güler, derslerde çevre kirliliğine sebep olacak konuları da anlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin, 'öğretmenim susuzluk başlayacak, hayvanlar yok olacak, başımıza neler gelecek, iklim değişikliği konusunda neler yapabiliriz' gibi kaygıları olduğunu görünce onların sesi olmak istedim. Bu kaygıları yetişkinlere aktarıp etkinlikler yaptık. Öğrenciler aldıkları eğitim ve yaptığı farkındalık çalışmalarıyla iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edeceğini öğrenip birer iklim elçisi oldu."

Öğretmen Güler, iklim değişikliği ve etkenleriyle mücadelede öğretmenlerden, ailelerden ve öğrencilerden destek istedi.

Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Zeynep Elçin Çakan da iklim değişikliğinden dolayı çeşitli kaygılarının olduğunu anlatarak, "Arabaları çok fazla kullanmayalım, çünkü egzoz gazları iklim değişikliğine neden oluyor. Ağaçlarımız da çok önemli, bize oksijen sağlıyor. İklim değişikliğine karşı alarm veren dünyamızı kurtaralım, geleceğimiz tehdit altında." dedi.

"İklim değişikliğini tamamen durduramayız ama biraz da olsa azaltabiliriz"

Beren Bulut da sürdürülebilir bir hayat için doğanın ve çevrenin korunması gerektiğini belirterek, yakın yerlere yürüyerek ya da bisikletle gidilmesini ve ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını istedi.

Gelecekte olabilecek kuraklık tehlikesinden dolayı kaygılandığını ifade eden Bulut, "İklim değişikliğini durduramayız ama biraz da olsa azaltabiliriz. İklim elçisi olarak sınıfımızda, çevremizde, komşu okullarımızda ve ailelerimizle farkındalık etkinlikleri yaptık. İklim değişikliği yüzünden meydana gelen afetleri, selleri ve orman yangınlarını tedbir alarak önleyebiliriz." diye konuştu.

Ervanur İbişoğlu ise iklim elçisi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Aileme ve çevreme iklim değişikliğinin önemini anlattım. Doğayı ve çevreyi korumazsak geleceğimiz de olmayabilir." diye konuştu.