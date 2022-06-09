Çevre dostu okulda atıklar geri dönüşüm kutularına potadan atılıyor - Haberler

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulunda başlatılan çalışma ile öğrenciler atıkları geri dönüşüm kutularına potadan atıyor.

Koç İlkokulu tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan çalışma ile öğretmenler atık eğitimlerine katılarak sertifika almalarının ardından öğrencilere bu konuda uygulamalı eğitimler vermeye başladı.

Proje doğrultusunda sınıflara, kütüphaneye, kantine, konferans salonuna, öğretmenler odasına ve bahçeye plastik, kağıt ve evsel atık kutuları yerleştirildi.

"Çöpe atma basket at" yazısı bulunan atık kutularının üzerine de basket potaları konuldu. Öğrenciler böylece atıkları potadan plastik, kağıt ve evsel atık kutularına atarak, geri dönüşüme katkı sunuyor.

30 Haziran'a kadar 30 ton kağıt, 1 ton plastik atığı geri dönüşüme kazandırmak hedefimiz"

Okul müdürü Ömer Değer, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, projede odak noktası olarak öğrencileri seçerek onlara eğitim verdiklerini söyledi.

Değer, aldıkları eğitimin ardından sıfır atık konusunda okulda uygun altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Sınıflar, konferans salonu, kantin, öğretmenler odası ve okul bahçesine bu konuda gereken ekipmanları temin ettiklerini dile getiren Değer, her sınıfa plastik ve kağıt kutuları bıraktıklarını ifade etti.

Bahçede de "Çöpe atma basket at" yazılı kutular ile basket potasının bulunduğunu anlatan Değer, öğrencileri sürekli teşvik ettiklerini belirtti.

Değer, aileleri de projeye dahil etmek için öğrencilerden evdeki atıkları getirmelerini istediklerini aktararak, "İlk etapta 30 Haziran'a kadar en az 30 ton atık kağıt, 1 ton plastik atığı geri dönüşüme kazandırmak hedefimizdir. Sonraki süreçte bu katkı artacaktır. Bu şekilde topladığımız her 1 ton atık kağıt ile 17 yetişkin ağacı kurtarmış oluyoruz. Bir plastiğin doğada 100-300 yıl arasında kaybolduğunu düşündüğümüzde 1 ton plastik atığın doğaya ne kadar faydasının dokunduğu malum." dedi.

Öğrencilerden Bayrak Mutlucan, evdeki atıkları okula getirerek potadan atık kutularına attıklarını belirtti.

Muhammed Değer ise proje kapsamında "atık avcısı" olduğunu anlatarak, çevreye verdikleri katkıdan dolayı mutu olduklarını ifade etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.