Çeşme Festivali'nde Chico & The Gypsies ve Ege sahne aldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Çeşme Festivali, Chico & The Gypsies ve Ege'nin performanslarıyla sona erdi. Festival renkli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sanatçılara çiçek takdim etti.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Çeşme Festivali yüzbinleri ağırladı. Festivalin kapanışını Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle Chico & The Gypsies ile Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Ege yaptı.

Çeşme Belediyesi tarafından 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çeşme Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediyesi Bando Gösterisi ile başlayan etkinlikler Sakız Dans Ekibi performansıyla devam etti. Çeşme Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından yazar Sunay Akın bir süre önce restore edilerek sanat merkezine dönüştürülen Aya Haralambos Kilisesi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grup Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluştu.

Festivalin son günü akşamında ise bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle Chico & The Gypsies ve Ege, Çeşme Amfi'de final yaptı. Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ile oğlu Nazım Çetin Oran da sahneye çıkıp dans ederek hep birlikte şarkılar söyledi.

'DÜNYA DEVLERİNİ AĞIRLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Konserin sonunda eşi Nuriş Oran ile ünlü sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Oran, "Çeşme Festivali'mizde dünya devlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşme'nin, Çeşme Festivali'nin çıtasını, Çeşme'de kültür ve sanatın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Çeşme Belediyesi sanatı ve sanatçıyı, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edecek. Bu yolda sizlerle beraber yürümekten gurur duyuyoruz. İyi varsınız. Cumhuriyetin ve Kemalist devrimlerin kalesi Çeşme iyi ki var ve hep var olmaya devam edecek" dedi.