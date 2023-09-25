Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Kurslarına Kayıtlar Başladı

Çerkezköy Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Akademisi Kurslarına kayıtlar 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılabilir. Kurslar, dekoratif sanatlar, işitsel sanatlar, görsel sanatlar ve sahne sanatları ile teknoloji ve tasarım dallarında düzenlenecek.

Çerkezköy Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Akademisi Kurslarının kayıtları 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. 13 farklı branşta eğitim verilecek kurslar, dekoratif sanatlar, işitsel sanatlar, görsel sanatlar ve sahne sanatları ile teknoloji ve tasarım dallarında düzenlenecek.

Çerkezköy Belediyesi'nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde düzenleyeceği Kültür ve Sanat Akademisi Kurslarının kayıtları 25-29 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi Başvuru Masasına yapılabilecek.

KAYITLAR BAŞLADI

Dekoratif Sanatlar, İşitsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları ile Teknoloji ve Tasarım dallarında düzenlenecek kurslar kapsamında toplam 13 farklı branşta eğitim verileceğini kaydeden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bu yıl Dekoratif Sanatlar Dalı'nda düzenleyeceğimiz Dekoratif Ahşap Süsleme, Çini, Seramik ve Makrome kursumuza sadece yetişkin vatandaşlarımız müracaat edebilecekler. Görsel Sanatlar Dalı'nda düzenleyeceğimiz Yağlı Boya Kursu ve Karakalem Kurslarımızı ise hem 7-18 yaş aralığındaki çocuklarımız için, hem de 18 yaşından büyük yetişkinler için iki ayrı grup halinde düzenleyeceğiz" dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 EYLÜL

İşitsel Sanatlar Dalı'nda düzenlenecek olan Piyano, Gitar, Bağlama ve Keman kurslarının 7-18 yaş aralığı çocuklar ve 18 yaşından büyük yetişkinler için iki ayrı gruplar halinde düzenleneceğini kaydeden Başkan Akay, "7-13 yaş aralığındaki çocuklarımız için ayrıca Robotik Kodlama, Yaratıcı Resim ve Yaratıcı Drama kurslarımız da açılacak" dedi. Kurs Kayıtlarının 25-29 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi Başvuru Masası'na yapılacağını söyleyen Başkan Akay, "Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız nüfus cüzdanı fotokopileri ile birlikte müracaat ederek, kayıtlarını yaptırabilirler. 18 yaşından küçükler ise velileri ile birlikte müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

13 BRANŞTA VERİLECEK

Dekoratif Sanatlar, İşitsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları ile Teknoloji ve Tasarım dallarında düzenlenecek kurslarda toplam 13 farklı branşta eğitim verileceğini belirten Belediye Başkan Vahap Akay, "Kurslarımız kontenjan ile sınırlıdır. Konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Mahalle Evlerimizde (Sadece Makine Nakış Kursları) verilecek kurslarımıza zamanı olan tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.