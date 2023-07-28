Sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken Cerem Onurluer, Azka Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Azka Otel'de konser verdi. Onurluer, hareketli şarkıları ve danslarıyla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.

Sesi ve sahne performansıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Cerem Onurluer, Azka Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Azka Otel'de sahne aldı.

Azka Yaz Konserleri tüm hızıyla devam ederken, sevilen sanatçı Cerem Onurluer, Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Sahneye sevilen şarkısı "Şanıma İnanma" ile çıkan Onurluer, konuklarına "Bu gece duygusal olmak yok sadece şıkıdım şarkılarla eğleneceğiz" diyerek, programına hareketli şarkılarla devam etti. Lila rengi kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Onurluer, hemen hemen tüm şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi. İki saat sahnede kalan sevilen sanatçı, şarkıları ve danslarıyla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı. - MUĞLA