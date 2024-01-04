Cem Karaca fragman İZLE! Cem Karaca'nın filmi ne zaman vizyona girecek? Cem Karaca'nın filmi vizyona girdi mi?

Merhum sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine dair araştırmalar devam ediyor. Cem Karaca'nın filmi ne zaman vizyona girecek? Sorusu da bu kapsamda araştırılanlar arasında bulunuyor. Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını konu alan " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden fragman geldi. Peki, Cem Karaca'nın filmi ne zaman vizyona girecek? Cem Karaca'nın filmi vizyona girdi mi?

CEM KARACA FRAGMAN İZLE

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın yaptığı yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmde Cem Karaca rolünde İsmail Hacıoğlu oynayacak. Ayrıca Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Alper Saldıran ve Melisa Döngel gibi isimlerde rol alacak. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Karaca'nın aile hayatı, eğitim hayatı, müzik serüveni ve yurtdışı hayatına da filmde bolca yer verilecek.

CEM KARACA'NIN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi 26 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek. Cem Karaca rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna ise övgüler yağıyor.