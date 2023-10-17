Çelik kanatların gölgesinde bando konseri

Çelik kanatlar gururlandırdı, bando takımı coşturdu

Çelik kanatların gölgesinde sahne alan bando takımı Bartınlıları oynattı

BARTIN - Bartın'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi nefesleri keserken, bando konseri ise unutulmaz bir gün yaşattı.

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Polis ve askerlerin yoğun güvenlik tedbiri aldığı program Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar Helikopter gösterisi ile devam etti. Meydana yakın bir şekilde uçan 2 helikopter, bina ve argaç aralarına ise aniden sortiler yaparak yürekleri ağızlara getirdi. Meydanın üzerinden yavaş ve hızlı şekilde uçuşlar yapan helikopterler, yaptıkları manevralarla dosta güven, düşmana korku saldı. Alanda bulunan protokol ve vatandaşlar ise yaptığı sorti ve manevralarla zaman zaman gözden kaybolan helikopterlere el salladı. Gözleri ile her yerde helikopterleri arayan vatandaşlardan bazıları ise cep telefonu ile o anları kaydetti.

Çelik kanatların gölgesinde sahneye çıktılar

Meydanda çelik kanatlar gösterisinin bittiği anons edilirken, sahneye ise bu kez Jandarma Genel Komutanlığı Bando takımı çıktı. Bando takımının sahneye çıktığı ve orkestranın hazırlıklarını yaptığı esnada tekrar meydanın üzerinde beliren Çelik Kanatlar, 3 kez de sahnenin üzerinden uçarak, adeta meslektaşlarına başarılı bir konser temennilerini iletti.

Fenomen Büşra'dan "Kerkük'ün zindanları" türküsü

Kerkük'ün Zindanı türküsüyle sosyal medyada izlenme rekoru kıran Jandarma Bando Astsubay Çavuş Büşra Bilge Üçdemir, Jandarma Bando Astsubay Çavuş Eren Ergin ve Seda Başal'ın solistliğini yaptığı bando takımı ise duygusal ve hareketli parçalarla alandakilere unutulmaz anlar yaşattı. Sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Astsubay Üçdemir, Kerkük'ün zindanları türküsünü ve çeşitli pop müziği şarkılarını okudu. Astsubay Başal da, okuduğu duygusal şarkılarla, alandakilerin beğenisini kazandı. Solistler Üçdemir ve Ergin'e seslendirdiği duygusal parçalara alandaki gençler ve çocuklar da eşlik etti.

Geceye Neşet Ertaş türküleri damga vurdu

Çırpınırdı Karadeniz türküsünü okuyan solist Seda Başal ise neşet Ertaş'a ait parçaları yorumladı. Solist Başal'ın art arda okuduğu Ertaş'a ait "Yolcu", "Yalan Dünya" ve "Bahçe Duvarı'ndan Aştım" türküleri ise alandakileri coşturdu. Alandakiler, sahnenin önüne gelerek hareketli parçalar eşliğinde oynarak, eğlendi. Konsere katılanlar zaman zaman ise cep telefonlarının ışıklarını açarak, görsel şölene sahne oldu.

Konser sonunda ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bando Takım Komutanı Jandarma Bando Teğmen Oğuzhan Doğan'a çiçek vererek, koro üyelerini kutladı.

Askerler eşleri ile eğlendi

Programa Vali Arslan'ın yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, askeri komutanlar, daire amirleri, polis, amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Alanda görev alan polislerin yanı sıra eşleri ve çocukları ile alana gelen bazı askerler de ilgiyle helikopter gösterisini izlerken, bando takımının konserinde ise büyük coşku yaşadı.

Askerlerin eşleri ile eğlendiği program sonunda ise asker ve siviller, yoğun ilgi göstererek, bando takımının solistleri ile fotoğraf çekildi.