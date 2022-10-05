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ÇDSO besteci Fikret Amirov anısına konser verecek

Kültür Sanat Haberleri

ÇDSO besteci Fikret Amirov anısına konser verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 7 Ekim Cuma günü besteci Fikret Amirov anısına düzenlenecek açılış konseriyle yeni sezonun açılışını gerçekleştirecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 7 Ekim Cuma günü besteci Fikret Amirov anısına düzenlenecek açılış konseriyle yeni sezonun açılışını gerçekleştirecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda besteci Fikret Amirov anısına gerçekleştirilecek konseri, Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Mustafa Mehmandarov ve ÇDSO Orkestra Şef Yardımcısı Eray İnal yönetecek.

Kazak Erlan Jandarbay, Özbek Feruza Yusupova, Özbek Nosir Yusupov ve Azeri Teyyup Aslanov'un solist olarak yer alacağı konserde, Fikret Amirov'un "Azerbaijan Capriccio", "Gulustan Bayati", "Lands of Azerbaijan", "Dilbars song from the opera" ve "The Legend of Nesimi" adlı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat

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