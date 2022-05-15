ÇDSO, &quot;19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı&quot; konseri verecek - Haberler

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ÇDSO, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" konseri verecek

AA - Fikret Kavğalı - Kültür Sanat
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ÇDSO, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Eray İnal'ın yöneteceği ifade edildi.

Açıklamada, konserin, Türkiye'nin üçüncü kuşak bestecilerinden müzik eğitmeni Muammer Sun anısına verileceği belirtildi.

Işılay Meriç Karataş'ın solist olarak yer alacağı konserde, Muammer Sun'un "Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri" adlı eseri ve 19 Mayıs ile ilgili marşlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AA / Fikret Kavğalı - Kültür Sanat

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Konser, Mayıs, Kültür Sanat, Haberler

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