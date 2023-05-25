Caz Sanatçısı Bozkurt İlham Gencer İçin Tören Düzenlenecek

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) tören düzenlenecek.

Dün hayatını kaybeden Gencer'in cenaze törenine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan sanatçı Bora Gencer, "Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) AKM'de yarın saat 10.00'da babamla ilgili bir tören düzenliyor. 10.00'da AKM'de olacağız. Sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazını müteakiben babamı defnedeceğiz." dedi.

Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Usta sanatçı, henüz 5 yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak müzik hayatına başladı.

İlk bestesi olan "İlham Vals"i 5 yaşındayken besteleyen sanatçı, ilk konserini de aynı yıl Saray Sineması'nda verdi.

Caz müziğinin unutulmaz ismi Gencer, AA muhabiri ile yaptığı son röportajında, çocukluğuna ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı:

"Bakırköy'de dünyaya geldim. Daha sonra İstanbul'un muhtelif semtlerinde kirada oturduk. Hiç evimiz olmadı. Benim de evim olmadığı için çok mutluyum. Burada bir tepede oturuyorum. Benim bir tek evim var, o da mezarlık. Vasiyetim de hazırlandı. Müzisyen bir annenin oğluyum. Annem ve babam, ben 3 aylıkken ayrıldı. Beni rahmetli dedem Nail Öget, dedeciğim büyüttü. Reşit olduktan sonra babamı tanımak istedim. Babam başka bir hanımla evlenmişti. Dolayısıyla öz babamla çok beraber olamadık. Babam İbrahim Gencer genç yaşta öldü. Yani yetim büyüdüm. Böyle bir aile durumum var.

Çocukluğumda müzikle çok ilgilendim. İlkokulda müzik derslerinde hep bir numara olur, iyi notlar alırdım. Bayramlarda müzik öğretmeni beni sahneye çıkarırdı. Şişli Terakki Lisesi'nde ortaokulu okudum. Oradan sonra da Kabataş Lisesi'ne gittim ama bitiremedim çünkü geceleri çalıştığım için felsefe dersinde uyuyordum. Felsefe öğretmenim bana not vermiyordu."

Sanatçı, daha sonra kayıt olduğu Beyoğlu Erkek Lisesi'nden 1943'te mezun oldu, Halk Evleri'nde amatörce başladığı müzik yaşamına 1944'te Beyoğlu'nda profesyonel olarak devam etti.

"Üsküdar'a Gider İken" şarkısının bütün dünyada yayılmasını sağladı

Usta sanatçı, TRT İstanbul Radyosu'nun açıldığı yıllarda her hafta cumartesi "İlham Gencer ile Tatil Gecesi" adlı insanların ilgiyle dinlediği radyo programını 1949'dan 1963'e kadar sürdürdü.

Radyonun müzik dünyasına yön verdiği yıllarda, sonradan şöhrete kavuşan çok sayıda ismi tanıtan Gencer, 1950'li yıllarda ABD'li şarkıcı Eartha Kitt'e "Katibim" şarkısını öğretti. Bir diğer adı da "Üsküdar'a Gider İken" olan şarkı, dünya çapında hit oldu.

İlham Gencer, "Türkiye'nin özel konservatuvarı" olarak isimlendirdiği "Çatı Kulübü"nü 1960'ta İstanbul Şişli'de Site Sineması'nın da bulunduğu binada açtı. Birçok şarkıcıyı müzik dünyasına kazandıran Gencer, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, Emel Sayın, Metin Ersoy, Füsun Önal ve Fikret Kızılok'u kendi kulübünde sahneye çıkardı.

İlk Türkçe pop şarkıyı seslendirdi

İstanbul'da 1960'lı yıllarda kendi mekanı başta olmak üzere, oteller ve konser salonları gibi sayısız mekanda caz müziği icra eden sanatçı, sanat dünyasına kazandırdığı ünlü isimlerin yanı sıra 16 dilde şarkı söylüyordu.

Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azzam'ın dönemin meşhur "C'est ecrit dans le Ciel" şarkısını, Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı eğlenceli sözlerle Türkçe seslendiren Gencer, Türkçe ilk pop şarkıyı seslendirmiş oldu.

İlham Gencer, Hürriyet gazetesi tarafından 1965'te ilki düzenlenen ve sonradan gelenekselleşen "Altın Mikrofon" yarışmasında "Zamane Kızları" adlı şarkısıyla yarıştı ve ilk 10'a girdi.

2008'de mahkeme kararıyla adını değiştirdi

İlk evliliğini şarkıcı Ayten Alpman'la yapan usta sanatçı, ikinci evliliğini ise Necla Gencer'le yaptı. Sanatçının çocukları Bora Gencer, Ayşe Gencer ve İlhan Gencer de müzikle ilgilendi. İlham Gencer'e 1997'de 50. sanat jübilesi yapıldı.

İlham Gencer, kendisini koyu bir Türk milliyetçisi olarak tanımlıyordu. Eski Başbakan Yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e uzun yıllar danışmanlık yapan Gencer, İstanbul'dan MHP milletvekili ve belediye başkan adayı oldu.

İlham Osman Gencer olan adını 2008'de mahkeme kararıyla "Bozkurt İlham Gencer" değiştiren usta sanatçı, son olarak 29 Eylül 2013'te 11. Uluslararası Alanya Caz Günleri'nde sahne aldı. Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlikle 100. yaşını kutlamıştı.

Gencer, dün Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.