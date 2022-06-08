Caz sanatçısı 96 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer 45'lik plak için oğluyla stüdyoya girdi - Haberler

Ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, Babalar Günü'nde çıkacak 45'lik plak için sanatçı oğlu Bora Gencer ile stüdyoya girdi.

Neredeyse bir asırlık ömrü geride bırakan caz müziğinin usta ismi piyanist Gencer, aniden sağlık sorunları yaşayınca bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Bodrum ilçesindeki evinde tedavisi süren 96 yaşındaki usta sanatçıya oğlu 57 yaşındaki Bora Gencer tarafından bakılıyor. Caz sanatçısı Gencer, oğluyla rahatsızlığından kısa süre önce İstanbul'da stüdyoya girerek "Baba" filminin şarkısı Godfather'ın Türkçeye uyarlanmış halini seslendirdi.

Şarkı, İngiltere'de Abbey Road stüdyolarında plak formatında basıldı. Plak ve Ben şirketinin sahibi Nejat Pakyüz de 45'liği usta cazcıya hasta yatağında ziyaret edip takdim etti. Baba ve oğlu plağın mutluluğunu pasta keserek kutladı.

Bozkurt İlham Gencer, AA muhabirine, zorda olsa tüm gayretiyle stüdyoya girerek oğluyla plağı başarıyla doldurduklarını söyledi.

Hayatını hep dolu dolu yaşadığını içinde uhde kalan bir şeyin olmadığını dile getiren Gencer, "Plağın çıkmasını sağlayan Nejat Pakyüz'e teşekkür ederim. Benim en güzel plağımı yaptı. Hayatımda en ufak bir eksikliğim kalmadı. Bu röportajla da final yaptık." dedi.

Oğlu Bora Gencer de babasıyla güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, fikrin 2019'da babasından çıktığını dile getirdi.

Babasının kendisinden şarkının Türkçe sözlerini yazmasını istediğini ve bu talebini yerine getirdiğini aktaran Gencer, "Şarkıyı babamla sahnede Babalar Günü ve Anneler Günü olmak üzere birkaç konserde seslendirdik. Çok da güzel oldu. Nejat Pakyüz ağabeyim bunu plak olarak basmak istediğini söyledi. Bizde bu fikre çok sevindik. Kendisiyle de güzel bir dostluğumuz oldu. Babamla benim hayatta başucumuza koyacağımız en güzel anı." ifadesini kullandı.

Gencer, yetkililerden vefat etmeden önce babasına 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilmesini rica ettiğini de sözlerine ekledi.

Plak ve Ben şirketinin sahibi Nejat Pakyüz de plağın, Türkiye'de plak ve müzikle uğraşan babalara çok güzel bir hediye olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Pakyüz, Türkiye'de 1985'ten sonra ilk kez basılan 45'likten 500 bin adet çıkardıklarını da ifade etti.