Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu, 'Okul Okul Dolaşıyoruz, Kültürümüzü Tanıtıyoruz' projesinin ikincisini hayata geçiriyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Belediye Halkoyunları Topluluğu "Okul okul dolaşıp kültürümüzü yaşatıyoruz" projesinin ikincisini hayata geçiriyor. Bu nedenle köye giden topluluk üyeleri, yaptığı gösterilerle geleneksel kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu genç nesillere Çaycuma'nın kültür değerlerini tanıtmak, yaşanan kültür erozyonunun önüne geçmek amacıyla geçen yıl başlattığı "Okul Okul Dolaşıyoruz, Kültürümüzü Tanıtıyoruz" projesinin ikincisini hayata geçiriyor. 5-8 Haziran tarihleri arasında, Çomranlı, Kayıkçılar, Basat ve Dereköseler köyü ilkokullarının önünde yapılması planlanan etkinliğin Çomranlı ve Hacılar bölümü tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu ve Kayıkçılar Köyü İlkokulunun halkoyunları gösterileri sergilediği etkinlikte ayrıca mani atışmaları, "Zehirli Mantar" ve" Film Çekimi" gibi skeçler yöresel şive kullanılarak sergilendi.

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu Başkanı Nilgün Çelik içinde yaşanılan dönemde, geleneksel kültürden uzaklaşılarak hızlı bir tek tipleşmeni yaşandığını belirtti. Çaycuma'nın halkoyunları, manileri, şivesi, ağız özellikleri, geleneksel oyunları unutulmaya yüz tutmak üzere olduğunu da söyleyen Çelik, Çaycumalılık ruhu bilincinin gelişimini sağlayarak, daha şuurlu şekilde yarınlara doğru atılmış bir adım atmak istediklerini de söyledi. - ZONGULDAK