Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Çalgı Yarışması'nda Trakya'nın il ve ilçelerinden yerel müzisyenler yeteneklerini sergiledi. Birinci olan Silivri Bülent Çelikkaya ekibi büyük ödülü kazandı.

Çatalca'da Yöresel Çalgı Yarışması düzenlendİ. Trakya'nın il ve ilçelerinden yerel müzisyenler 'En İyi Ben Çalarım' diyerek yeteneklerini akademisyenlerin de olduğu jüri önünde sergiledi. 87,6 puan alan Silivri Bülent Çelikkaya ekibi yarışmanın birincisi, 83 puan alan Grup Neşeli yarışmanın ikincisi, 79,8 puan alan Edirne Tarihi Kırkpınar Emrah Orçin ekibi ise üçüncüsü oldu.

Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen ve yerel değerlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı yarışmada birinci olan ekip 50 bin TL para ödülü alırken, diğer tüm katılımcılara mansiyon ödüllerinin de yer aldığı para ödülleri dağıtıldı. Trakya'nın çeşitli illerinden 8 ekibin kıyasıya yarıştığı yarışmada, Trakyalı çalgıcıların müziklerine danslarıyla eşlik eden vatandaşların haricinde Yunanistan'dan gelen misafirler de dans etti. Halayların çekildiği Çatalca Yöresel Çalgı Yarışması gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

87,6 puan alan Silivri Bülent Çelikkaya ekibi yarışmanın birincisi, 83 puan alan Grup Neşeli yarışmanın ikincisi ve 79,8 puan alan Edirne Tarihi Kırkpınar Emrah Orçin ekibi üçüncüsü oldu. Çatalca Belediyesi'nin yerel sanatçıları ön plana çıkarmak adına düzenlediği yarışmada 1'incilik ödülü 50 bin, 2'ncilik ödülü 30 bin ve 3'üncülük ödülü 20 bin TL sahibini bulurken katılan diğer tüm ekiplere ise 5 biner lira mansiyon ödülü verildi.

'SİLİVRİ'NİN EN YÖRESEL MÜZİKLERİNİ İCRA ETTİK'

Yarışmanın birincisi olan Silivri Bülent Çelikkaya, 'Yarışmacı tüm arkadaşlar çok güzel çaldılar. Birinci olmak tabii çok başka bir duygu katıyor. Bizler yarışmaya 'katılalım ama ne çalalım' dedik yöresel olduğu için Silivri'nin en yöresel müziklerini icra ettik. Değerli jüri bizleri birinci seçti çok teşekkür ediyorum? şeklinde konuştu.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner yereldeki yetenekleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, '90'lı yıllardan itibaren yapılan bir gelenekti aslında. Buralarda Serkan Çağrı gibi sanatçılar da bu yarışmalardan geçti. Bu sene geçen seneden daha farklı; 8 yarışmacı grup geldi. Çatalca insanı sanat noktasında haziran ayından itibaren Millet Bahçesi Sanat bölümünü tıka basa doldurup takip ediyor' diye konuştu.

Akademisyen sanatçı Mehmet Şerif Aydın ise jüri olarak müzisyenleri seçerken bir hayli zorlandıklarını belirtirken, 'Bu etkinlikte emeği geçen bizlere yol açan Çatalca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dolu dolu kültür sanatın olduğu bir yaz geçirdik' dedi.