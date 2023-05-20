Çarşamba'da Abano Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Çarşamba Gürcü Kültür Derneği tarafından her yıl 20 Mayıs'ta düzenlenen Abano yürüyüşü, bu yıl da gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Ömer Semiz, atalarından kalan mirası yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çarşamba Gürcü Kültür Derneği tarafından her yıl 20 Mayıs'ta düzenlenen "Abano yürüyüşü", bu yıl da gerçekleştirildi.

Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz, yaptığı açıklamada, atalarından kalan mirası yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Abano'nun kelime anlamının "yıkanmak" olduğunu anlatan Semiz, "Abano gününü yaşatmak için namazımızı Dereçatı Camisi'nde eda edip Abano Deresi'ne Belediye Başkanımız Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanımız Taner Özden, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Sonkaya ve mahalle halkımızla yürüyüş yaptık. Her yıl 20 Mayıs'ta bu geleneğimizi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Abano Deresi'nin suyunun ağrılara iyi geldiği düşünüldüğü için buradan şişelerle su aldıklarını aktaran Semiz, şunları kaydetti:

"Suyun bulunduğu yerdeki çamurdan yüzümüze sürüyoruz, haşlanmış yumurta yiyoruz. Abano gününde erkekler ve kadınlar farklı saatlerde Abano Deresi'ne gelerek yıkanırlardı. Ayrıca derede yaşayan efsanevi 'Gvel meşrapi' yılanının başında altından yapılı tacı varmış. Her sene mayıs ayında sabah bu tacı başından çıkarıp bir kenara koyar ve suyun altında yıkanırmış. Köy erkekleri bu tacı ele geçirmek için sabaha karşı Abano'ya gelir ve beklerlermiş. Boş durmamak ve geliş maksatlarını örtmek için kaplara su doldurma faaliyeti yaparlarmış. Biz de bu geleneği yaşatmak için burada buluştuk, ritüelleri uyguladık."

Yürüyüşün ardından Kestanepınar Mahallesi Dereçatı Camisi'nde katılımcılara geleneksel Gürcü yemekleri ikram edildi.